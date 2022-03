Alomtegenwoordig! 'Nummer 10' van Cercle met glansprestatie: "Nu is alles nog mogelijk voor play-offs"

Cercle Brugge gaf KV Kortrijk geen kans. Verdedigend stond de Vereniging als een huis en aanvallend maakte Dino Hotic het verschil. De middenvelder was alomtegenwoordig.

Hotic wou uiteraard wel de nadruk leggen op de ploegprestatie. "Het was opnieuw een goede wedstrijd van onze kant. Wij werken goed samen als team en proberen de hele tijd druk te zetten, om ons spel op te leggen aan de tegenstander. En dat levert ons dus drie punten op."



Cercle Brugge komt zo op twee punten van de achtste plaats. "Nu is alles nog mogelijk met het oog op de play-offs. Wij zijn een sterk team, dat elke tegenstander in België pijn kan doen. Nu moeten we goed recuperen, en dan staan we er volgende week tegen Charleroi gewoon opnieuw."