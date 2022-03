Volgens Trent Sainsbury speelde KV Kortrijk een typische einde seizoenswedstrijd: "Voor ons is het seizoen eigenlijk al voorbij"

KV Kortrijk had weinig tot niets in te brengen tegen een ontketend Cercle Brugge zaterdagavond. Trent Sainsbury van KV Kortrijk was eerlijk in zijn analyse.

"Cercle zette heel goed druk, waardoor wij de bal moeilijk weg kregen", verklaarde Trent Sainbury de nederlaag tegenover Sporza. "En als dat toch eens lukte, ontbrak de creativiteit of de kwaliteit om er iets mee te doen. Maar alle krediet voor Cercle dus, dat verdiende om te winnen en er ook hard voor gewerkt heeft."



"Voor ons is het seizoen eigenlijk al voorbij, en dat speelde misschien wel mee in het achterhoofd. Al blijven we natuurlijk professionals. We worden hier ook voor betaald. Maar het leek toch dat we niet op de afspraak waren vanavond", sloot Sainsbury af. Voor KV Kortrijk moet nog aan de bak tegen Standard Luik, KV Mechelen en op de slotspeeldag ontvangt het Anderlecht in eigen huis. Nog drie mooie affiches voor KVK om het seizoen mooi af te sluiten en eventueel nog scherprechter te zijn voor de Champions Play-Off.