Het vertrouwen bij Dino Hotic van Cercle Brugge is enorm: "Wij zijn een sterk team, dat elke tegenstander in België pijn kan doen"

Dino Hotic was zeer bepalend op het middenveld van Cercle Brugge. Niet alleen scoorde hij vanop de strafschopstip, maar hij was dominant en liet zijn ploeg beter voetballen.

"Het was opnieuw een goede wedstrijd van onze kant.", vertelde Hotic aan Sporza. Wij werken goed samen als team en proberen de hele tijd druk te zetten, om ons spel op te leggen aan de tegenstander. En dat levert ons dus drie punten op."



"Nu is alles nog mogelijk met het oog op de play-offs. Wij zijn een sterk team, dat elke tegenstander in België pijn kan doen. Nu moeten we goed recupereren, en dan staan we er volgende week tegen Charleroi gewoon opnieuw", sloot hij af.

Dankzij deze overwinning blijft Cercle Brugge die begeerde 8ste plaats in het oog houden. Momenteel wordt deze bezet door Racing Genk die morgen dus vol aan de bak moeten in de Limburgse derby tegen STVV