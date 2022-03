Union wervelt in Leuven: 1-4! Weergaloze Teuma en 'hattrick hero' Undav buigen vroege achterstand om

Een impressionant Union won ondanks een vroege achterstand vlot van OHL. Undav bracht Union met een beauty langszij. In een dol vierde kwartier scoorde de Duitser nog twee keer, tussendoor deed Teuma de monden openvallen met een klasseflits. Wie stopt dit Union, dat Club Brugge op tien punten zet?

OHL en Union hadden duidelijk geen trek in een studieronde. Beide ploegen trakteerden de fans op een hoogst vermakelijke pot voetbal.Teuma strafte ei zo na balverlies van Kaba af, ook Lapoussin stak meteen de neus aan het venster. OHL kwam de openingsminuten zonder kleerscheuren door en kreeg aan de overzijde hulp uit onverwachte hoek. Kandouss sloeg als een volleerd doelman naar de bal, Lardot wees naar de stip.

Siebe Schrijvers zag zijn elfmeter gestopt door Moris, maar gelukkig voor OHL kwam de Luxemburger te snel van zijn lijn af. Bij de tweede poging faalde Schrijvers niet, OHL op voorsprong.

Weergaloze Undav

Nadat Union tevergeefs een strafschop claimde, was het andermaal Deniz Undav die zijn ploeg bij de hand nam. 27 minuten lang was de Duitser onzichtbaar, maar wat hij toen deed was van een ongekende schoonheid. Kozlowski -aangename kennismaking was het met de Pool- zette zich goed door, Lazare zwiepte de bal nogal opportunistisch voor doel, Undav werkte fenomenaal af. Na vorige week op Kortrijk alweer een wereldgoal.

Het was Union dat op zoek ging naar een tweede treffer voor de pauze. Vooral op stilstaande fases was hij bij OHL regelmatig vrouwen en kinderen eerst. Toch was het op de counter zowaar OHL dat bijna met de voorsprong ging rusten, maar de pegel van Mercier spatte -via Moris- uit elkaar op de lat. Het was duidelijk dat de troepen van Brys de ruimte in de rug van Lapoussin viseerden.

Drie goals in vijftien minuten: Union on fire

In plaats van een Leuvense voorsprong was het Union dat meteen na de koffie op rozen zat. Teuma bracht de bal voor doel, Undav reageerde alerter dan de OHL-defensie en frommelde de tweede Brusselse treffer voorbij Runarsson. Nog voor het uur konden de boeken toe. Teddy Teuma pikte een verloren bal op en ging op wandel. De aanvoerder van Union omspeelde met een fluxe sleepbeweging Dewaest om vervolgens loepzuiver af te werken. Nog was de blitzkrieg van Union niet voorbij. Twee minuten na de 1-3 ging de bal op de stip, Undav maakte zijn hattrick compleet. Van 1-1 naar 1-4 op goed een kwartier tijd.

OHL moest zich neerleggen bij het meesterschap van Union. De Leuvense fans lieten zich van hun beste kant zien door Teuma en Undav te bejubelen bij hun vervangingen. Grote klasse, zo kan het dus ook!

Union speelde de partij 'op métier' uit. De Unionisten hebben hun revanche beet voor de verloren heenwedstrijd. De Brusselaars zetten dankzij deze fraaie zege de concurrentie onder druk. Dichtste achtervolger Club Brugge, dat tien punten achterstand telt, gaat morgenavond op bezoek bij Oostende. Zondag kijken Anderlecht en Antwerp elkaar in de ogen.