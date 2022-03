Deniz Undav hijst zich met hattrick op kop van topschutterslijst: "Ik wil dat gouden 'ding' op mijn rug"

Je zou het haast vergeten, maar Dante Vanzeir zat vrijdag zijn derde van vijf schorsingsdagen uit. Ook zonder zijn maatje voorin bleef Deniz Undav zijn ding doen. De Duitser scoorde drie keer en loodste zijn ploeg eigenhandig voorbij OHL.

Vorige week bezorgde hij zijn ploeg met een pareltje de zege in Kortrijk, vrijdag bracht Undav Union met een wereldgoal langszij vlak voor het halfuur. "Welke de mooiste was? Ongetwijfeld dit doelpunt. Zonder enige twijfel. Ik kreeg de ideale voorzet en trapte in één tijd. Die bal ging perfect binnen."

In het vierde kwartier plaatste Union zijn tussenspurt. Van 1-1 ging het naar 1-4, met nog twee doelpunten van Undav. "Onze beste helft van het seizoen? Vind je? We hebben echt al beter gespeeld, hoor. Na de 1-4 was het geloof helemaal weg bij hen, waardoor wij de bal makkelijk konden laten rondgaan. Ik ben blij dat ik drie keer kon scoren. Eigenlijk stond Casper (Nielsen, red.) bovenaan het lijstje met strafschopnemers, maar hij kwam me vertellen dat ik de goals meer nodig had dan hij."

Door zijn hattrick wipt Undav weer over Frey naar de kop van de topschutterslijst. En wees maar zeker dat dat een doel op zich is voor de Duitser. "Ja, ik wil dat gouden ding op mijn rug. Wat is het? Ah, een stier! Ik hoop dat het tot het einde van het seizoen op mijn shirt mag kleven", besluit Undav.