Union bijna zeker van eerste plaats aan einde van reguliere competitie: "Misschien moeten we toch wat meer respect krijgen"

Union panikeerde vrijdagavond niet na de vroege achterstand op bezoek bij OHL. Voor de dertiende wedstrijd op rij bleef Union buitenshuis ongeslagen.

Een plekje in de Champions' Play-Offs is al even een feit voor Union. Mazzu verlegde het doel en gaf aan als nummer één aan de play-offs te willen beginnen. Als Club Brugge zaterdag verliest in KV Oostende, kan ook dat doel al afgevinkt worden. Mazzu zou Mazzu niet zijn als hij op zijn persconferentie de druk niet probeerde weg te houden van zijn spelersgroep.

"Of het een voordeel is om met een grote voorsprong aan de play-offs te beginnen? Kijk, daar zijn we niet mee bezig. Vorig jaar speelden wij nog in 1B. Vorig seizoen telde Club Brugge voor de start van de play-offs twintig punten voorsprong en Genk kwam nog terug tot op een half puntje... Het enige wat ik verlang tijdens de play-offs is dat wij op dezelfde manier blijven voetballen: met veel goesting en plezier", aldus Mazzu.

Met drie doelpunten had Deniz Undav andermaal een groot aandeel in de knappe overwinning van Union. De Duitser reageerde op zijn gekende manier op de vraag of de concurrentie nu toch niet stilaan nerveus moet beginnen worden. "Dat weet ik niet, maar ze zullen zeker geen schrik hebben van ons. Het zijn stuk voor stuk topploegen in België. Al vind ik wel dat we misschien wat meer respect moeten krijgen, want dit is veel meer dan enkel en alleen geluk. Ik hoor al te vaak van 'experts' dat ons succes gebaseerd is op geluk", besluit Deniz Undav.