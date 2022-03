Mazzu was niet gerust voor de verplaatsing naar OHL: "Een van de twee ploegen die ons écht pijn hebben gedaan"

Ook op het veld van OHL liet Union geen steek vallen. Net als in Kortrijk kwam Union ook vrijdag knullig op achterstand. De koploper panikeerde niet en maakte OHL in een wervelend vierde kwartier monddood.

"Ik zag 75 goeie minuten van mijn team. Alleen moeten we attent zijn in het matchbegin. Voor de tweede keer op rij gaat Kandouss in de fout, maar voor het overige speelde hij een sterke wedstrid. Door dat vroege doelpunt gaven we hen wel vertrouwen, maar dat hebben we fraai rechtgezet. Na de gelijkmaker ging de bal beter rond, terwijl OHL alleen maar op de tegenaanval kon speculeren. Of Deniz Undav de beste aanvaller is waarmee ik gewerkt heb? Ongetwijfeld een van de beste spitsen. Je mag ook niet vergeten dat ik met Victor Osimhen gewerkt heb, hé, die jongen zit bij Napoli."

De ruime 1-4-zege doet vermoeden dat het voor Union een avondwandeling was. Dat was het pas na een ijzersterk vierde kwartier, waarin Union alle registers opentrok. Op slag van rust spatte de 2-1 van Xavier Mercier uiteen op de lat. Op de persconferentie gaf Mazzu aan op zijn hoede te zijn voor dit OHL. "De heenmatch spookte nog door mijn hoofd (Union verloor toen met 1-3,red.). OHL was nog de enige ploeg die het maximum kon halen tegen ons, dat was een extra motiviatie voor ons. Er zijn tot dusver twee ploegen geweest die ons echt pijn hadden gedaan: AA Gent, hoewel we die wedstrijd wonnen, en OHL in de heenwedstrijd."

Dankzij de 22ste zege van het seizoen loopt Union minstens voor één dag tien punten uit op Club Brugge. Zal Mazzu, die zaterdag 56 kaarsjes mag uitblazen, met een sjaal van KV Oostende de wedstrijd volgen? "Of ik voor Oostende zal supporteren? Euhm... Ik ga voor mijn vrouw supporteren, want het is mijn vrije dag."