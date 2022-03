Triestig nieuws: supporter van OHL die onwel werd tijdens match tegen Anderlecht is overleden

Er is triestig nieuws te melden over de supporter die tijdens OH Leuven-Anderlecht onwel werd en naar het ziekenhuis gebracht werd. Na twee weken is hij gisteren in het ziekenhuis overleden.

Er werd gisteren voor de match tegen Union een minuut applaus gehouden voor Jacky, de fan die een beroerte kreeg in de tribunes. De wedstrijd tegen Anderlecht werd daardoor een 20 minuten stilgelegd. Na twee weken vechten heeft de man dan toch de strijd verloren. Onze gedachten en innige deelneming gaan uit naar alle vrienden, familie en fans van OH Leuven.