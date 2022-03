🎥 Bekijk hier de hattrick van Deniz Undav: "Die eerste? Mooier dan de knal tegen Kortrijk"

In de eerste 25 minuten leek het voor Deniz Undav een lastige avond te gaan worden bij OHL. De Duitser kreeg niet veel bruikbare aangespeeld en moest enkele keren het onderspit delven tegen Sebastien Dewaest. Met één actie sloeg Undav iedereen met verstomming.

Minuut 27. Kozlowski zet zich goed door op de rechterflank, waardoor Lazare in balbezit kan komen. De middenvelder van Union gooit de bal nogal opportunistisch voor doel. Undav loopt netjes weg van zijn bewaker om vervolgens de bal loepzuiver en beheerst weg te leggen. Onversneden klasse, iets dat we (te) weinig zien in onze Jupiler Pro League. "Zonder enige twijfel mooier dan mijn knal tegen Kortrijk", glunderde Undav na afloop.

Ook zijn tweede doelpunt, vlak na rust, was om duimen en vingers bij af te likken. Undav liep slim weg bij Dewaest en tikte de voorzet van Teuma met veel gevoel in doel. Een typische spitsengoal. De Duitser maakte op het uur zijn hattrick compleet door een strafschop feilloos om te zetten.