Marc Brys legt zich neer bij meesterschap van Union: "Undav was te sterk voor ons, hij doet ons dood"

De wedstrijd kon voor OHL nauwelijks beter beginnen. Dat de ploeg van Marc Brys uiteindelijk met 1-4 onderuit ging tegen Union, was in grote mate te danken aan Deniz Undav. Voor de pauze bracht de Duitser zijn ploeg met een wereldgoal langszij, na de pauze maakte hij zijn hattrick compleet.

"We zaten meteen goed in de wedstrijd. We speelden open en direct, met veel druk naar voor. Daarna wilden we absoluut niet in hun val lopen. Ze hebben op zestien wedstrijden amper één keer verloren op verplaatsing, dat is geen toeval. Zij kregen de bal en wij konden er drie à vier keer goed uitkomen. Helaas was onze laatste bal te slordig. Na de 1-2 was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Onze kracht en mentaliteit nam zienderogen af", aldus Brys.

"Het kantelpunt in de wedstrijd? Simpel: die luistert naar de naam Undav. Het is niet Union, maar Undav die ons dood doet. Zijn eerste doelpunt was fenomenaal, die tweede was misschien nog mooier. Toen de voorzet vertrok, hing hij nog voor Dewaest. Op een fractie van een seconde koos hij positie achter de kolos die Dewaest is. Als je dan ziet met hoeveel luciditeit hij die bal nog binnenschuift... Dan moet je je meerdere kunnen erkennen. De klasse van deze spits heeft het verschil gemaakt", besluit Brys zijn lofrede.