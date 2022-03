AA Gent blijft op Champions Play-Off koers na een vlotte winst tegen Beerschot

Het was geen wedstrijd voor de voetballiefhebber. AA Gent speelde met de handrem om en liet 5 bepalende spelers starten op de bank. Ondanks veel goede moed van Beerschot in de eerste helft waren het de bezoekers die het laken naar zich toe trokken en met de winst terugkeerden naar Gent.

Beerschot moet twee wedstrijden spelen achter gesloten deuren. Vandaag was de eerste waardoor het Olympisch Stadion leegbleef. Dit had zeker invloed op het spelbeeld in het begin van de wedstrijd.

Eerste helft

Beide ploegen hielden een lange studieronde waardoor het even duurde voor we enige actie te zien kregen in het Olympisch Stadion. De gevaarlijkste man op het veld was de Servische spits Lemajic van AA Gent. Tot tweemaal toe leverde zijn kopkans niets op en toen hij alleen op Biebauw mocht gaan kon hij te weinig richting en kracht in zijn schot leggen.

Beerschot zette daar kleinere kansen tegenover van Sebaoui en Shankland. Het venijn zat zich in de staart van de eerste helft.

Castro-Montes had de zoveelste goede inswinger in de benen en in het slot van de eerste helft was daar De Sart. Hij liep goed tussen de verdedigers en knikte de voorzet voorbij Biebauw.

Ei zo na hingen de bordjes direct gelijk. Okumu mist de bal en Shankland komt tot een goed schot, maar Roef staat pal. Zo gaat AA Gent met een voorsprong de rust in.

Tweede helft

AA Gent controleerde het begin van de tweede helft en probeerde vooral via Hjulsager en Castro-Montes de vrije man te vinden. Uiteindelijk lukte het AA Gent. Lemajic die in de eerste helft nog een paar goede kansen de nek omwrong staat nu wel goed geplaatst. De voorzet van Hjulsager komt perfect op Lemajic zijn hoofd en de dubbele voorsprong stond op het bord.

Beerschot probeerde de reageren via Sanusi, maar zijn schot had te weinig kracht om Roef te bedreigen. Het was AA Gent dat het dichtst bij een doelpunt kwam. Operi met het schot, Biebauw bracht redding en Hjulsager zijn kopbal gaat rakelings naast.

Bij Beerschot was de veer gebroken en bij AA Gent zaten de komende wedstrijden in het hoofd. Zo kabbelde de partij richting het einde.

AA Gent doet het een goede zaak richting de Champions Play-Off en zet zo druk op Antwerp en Anderlecht. Voor Beerschot is het bang afwachten wat Seraing tegen Standard nog doet vanavond.