Joren Dom heeft vertrouwen in Standard: "Ik ga er vanuit dat ze hun job doen vanavond"

Joren Dom zag zijn Beerschot verliezen met 0-2 tegen AA Gent, maar rekent nu op Standard dat tegen Seraing speelt.

Vanavond speelt Seraing op het veld van Standard. Bij winst van Seraing is de degradatie van Beerschot een feit. "Ik ga er vanuit dat ze hun job doen vanavond", reageerde Dom op de wedstrijd van Standard tegen Seraing. "Zelf ga ik niet zien denk ik. Het is ook niet dat dit enig verschil maakt", zegt hij al lachend. "Ik zal het wel horen en/of lezen wat de uitslag zal zijn en dan zien we wel verder."

Ondanks de nederlaag bleef Dom strijdvaardig. "Het is pas gespeeld als het gespeeld is. We zullen wel zien wat het resultaat is straks. We blijven er in ieder geval in geloven", sloot hij af.