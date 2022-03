Hein Vanhaezebrouck smijt met lof naar zijn spelers: "Je ziet dat het met andere jongens ook vlot kan lopen"

AA Gent won met 0-2 op het veld van Beerschot en dit met een aantal gevestigde waarden op de bank. Zo namen maar liefst vijf sterkhouders plaats op de bank. Hun vervangers deden het prima.

Met vijf sterkhouders op de bank begon AA Gent aan de wedstrijd. Zo zaten Depoitre, Kums, Tissoudali, Odjidja en Ngadeu op de bank. Vanhaezebrouck was tevreden met wat de nieuwe spelers lieten zien: "Behalve die kans voor Shankland vlak voor de rust hebben we vrijwel niets weggegeven en hebben we ‘full control’ gehad over de match, dus ik ben heel tevreden over de prestatie. Je ziet dat het met andere jongens ook vlot kan lopen."



"We speelden niet met de handrem op, maar je moet ook niet constant naar voren willen. Als de tegenstander daar met heel veel volk staat, is het kwestie van de juiste momenten te kiezen. En dat is ook een kwaliteit. Het is ook vol gaan, maar beredeneerd", loofde hij het tactisch inzicht van zijn spelers.