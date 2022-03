Alessio Castro-Montes de man die overal was bij AA Gent en terecht lof krijgt van zijn trainer

Alessio Castro-Montes was een gesel voor de defensie van Beerschot. Hij bekroonde zijn prestatie met een assist op De Sart die prima afwerkte. Na de wedstrijd was zijn trainer, Hein Vanhaezebrouck vol lof over hem.

Alessio Castro-Montes was overal op het veld. De van nature rechtsback nam vandaag tegen Beerschot plaats op het middenveld. Het leek wel of hij dit altijd doet. Hij strooide met goede passes, liep alle gaten dicht en gaf tot slot de assist voor de openingstreffer van De Sart.

Hij was dan ook de meer dan verdiende man van de wedstrijd na de winst tegen Beerschot. Van zijn trainer kreeg hij ook niets dan lof en tegelijkertijd waarschuwde hij één van zijn andere spelers. Al was het volgens hem al lachend bedoelt. "Tarik Tissoudali moet oppassen want hij heeft er een concurrent bij", zei Vanhaezebrouck al lachend. "Dit heb ik vlak na de wedstrijd ook tegen Tarik gezegd. Pas maar op want Alessio doet het prima op je positie."

"Hij kan overal spelen, behalve in doel. Allé ja, misschien ook wel, maar de kans is bijzonder klein dat ik hem daar ga zetten. Dan moet er al veel gebeuren", sloot Vanhaezebrouck de lofrede over Castro-Montes af.