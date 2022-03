Vanderidt geeft duidelijke hint aan Beerschot-bestuur: "Te veel gekozen voor individuele kwaliteiten"

Beerschot is - mits ze de drie punten van tegen Standard niet krijgen - definitief veroordeeld tot 1B. Trainer Greg Vanderidt moest zich daarbij neerleggen na de nederlaag tegen Gent. Hij zag ook wat er is foutgelopen.

Vanderidt kwam samen met Javier Torrente aan bij Beerschot en moest na diens vertrek overnemen. Zijn analyse van de kern zou er wel eens helemaal op kunnen zijn. "Weet je wat? Ik ga eens heel eerlijk zijn", aldus Vanderidt op zijn persconferentie. "Ik denk dat de club de laatste jaren iets te veel heeft ingezet op individuele kwaliteiten en het collectief wat uit het oog is verloren. Dat is een les voor de toekomst. Of ik er dan nog zal zijn? Ik lig hier nog onder contract, maar de club heeft nu genoeg tijd om een beslissing te nemen."

Zelfs tegen het B-elftal van Gent maakten de Ratten niet al te veel kans. "Het openingsdoelpunt viel veel te makkelijk en Roef hield ons van de 1-1. Maar eigenlijk bleef het een ongelijke strijd. We hebben gevochten met onze middelen. De spelers vochten, maar het wilde niet lukken."