Na het doelpunt van Julien De Sart speelde AA Gent bevrijd: "Dat we met de voorsprong de rust in konden zorgde voor opluchting" 

Julien De Sart speelde een beslissende rol in winstpartij tegen Beerschot. Hij maakte namelijk het doelpunt van de bevrijding. Zodoende AA Gent, ondanks een onuitgegeven elftal, vrijuit kon beginnen te voetballen.

Dankzij een prima voorzet van Castro-Montes kwam de bal bij De Sart. “Ik dacht hem eerst met de voet te raken, maar dat bleek niet haalbaar, dus gooide ik me maar naar voren.” lachte Julien De Sart. “Het was mijn eerste doelpunt in 2022. Niet slecht dus. Ook het moment was ideaal. Dat we met de voorsprong de rust in konden zorgde voor opluchting.”

AA Gent verraste met een aantal basisspelers op de bank te laten. Er was een studieronde nodig, maar hoe langer de wedstrijd duurde hoe sterker AA Gent voor de dag kwam “Dat is een van de sterktes van onze ploeg. Iedereen heeft er zijn plaats. Dat we met een onuitgegeven elftal de zege over de streep trekken, een clean sheet pakken en zo op koers blijven, is de verdienste van de hele ploeg.”