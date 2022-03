'De grote trom' van Vanhaezebrouck werkte: Castro-Montes van compleet afgebroken naar opgehemeld door zijn coach

24 september 2021 en 13 maart 2022, daar liggen exact 170 dagen tussen. En tussen de verklaringen van Hein Vanhaezebrouck toen en nu over Alessio Castro-Montes ligt een wereld van verschil.

We gaan even terug naar die 24 september van vorig jaar. AA Gent had het weekend ervoor gelijkgespeeld tegen Anderlecht en kwam daarmee eigenlijk nog goed weg. Maar Hein Vanhaezebrouck had wel nog iets te zeggen over zijn toenmalige rechterwinger: "Ik was helemaal niet tevreden over heel zijn wedstrijd", stak Vanhaezebrouck van wal. "Vooral defensief heeft hij zijn taken niet gedaan."

24 september: Rode Duivels? Ik kan u verzekeren dat hij dan beter zal moeten doen

De vingers van de aanwezige journalisten gingen razendsnel over hun toetsenbord. Hein ging uithalen. "Altijd maar wachten en blijven staan. Hij schakelde niet om. Alessio moet véél beter kunnen. Hij is een speler met héél veel kwaliteiten, vooral aan de bal. Hij kan trappen met links en rechts, dat is een geweldig wapen. Maar in het moderne voetbal moet je ook omschakelen. Hij wil naar een grotere competitie en er wordt al gesproken over de Rode Duivels. Wel, ik kan u verzekeren dat hij dan beter zal moeten doen, want Martinez kijkt daar ook naar."

En jawel, de 2 maanden erna was Castro-Montes ineens geen zekere basisspeler meer. Samoise nam zijn plek in. Net voor Nieuwjaar knokte hij zich er wel weer in en verdween niet meer. Hij moest het wel op een positie of vier doen. Polyvalentie speelde in zijn voordeel.

En dan was er dus de persconferentie gisteren. Vanhaezebrouck die het over Castro-Montes had... Achter de woorden van Vanhaezebrouck die bewuste 24 september zat - zoals gewoonlijk - een tactiek. "Soms kan je het niet binnenkamers uitleggen. Als het niet pakt, gebruik dan maar eens de grote trom", knipoogde hij. "Een speler heeft dat niet graag, maar ja..."

13 maart: Als hij in vorm is, kan hij overal spelen

Waarmee hij wou zeggen dat het wel geholpen heeft. "De boodschap was aangekomen", bevestigde Castro-Montes zelf, die ineens centraal achter Lemajic stond. "Dat is een droom voor hem", vindt HVH. "Hij is gewend van heel de lijn te doen, hier moest hij alleen druk zetten. En hij kan een actie maken. Als hij in vorm is, kan hij overal spelen. Ik heb Tarik (Tissoudali) gezegd dat hij er een concurrent bij heeft (lacht). Alessio zei eerder dit seizoen dat hij niet meer kon aanvallen als hij zoveel moest verdedigen. Hij heeft bewezen dat hij dat wel kan hé."

Niet in preselectie Duivels

Roberto Martinez maakt vrijdag zijn selectie bekend. Het zijn allemaal spelers onder de 50 caps. Dus geen Castagne, Meunier... Maar Castro-Montes zat niet in de preselectie van de bondscoach. Heeft hij hem afgelopen weekend van gedachten kunnen doen veranderen?