Elsner na Luikse derby: "Als er een bodem was, hebben we hem vanavond bereikt"

Standard verloor zondagavond de Luikse derby. Pijnlijk! Seraing was zelfs lange tijd de betere ploeg en dat op Sclessin. Voor Luka Elsner misschien wel de pijnlijkste nederlaag van het seizoen.

"Als er een bodem is, hebben we hem vandaag bereikt op basis van de prestatie", zuchtte Elsner achteraf. "In elk aspect werden we afgetroefd door Seraing. Het is moeilijk om uit te leggen. Je begint al met erg weinig energie aan een wedstrijd tegen een tegenstander die veel heeft om voor te spelen. Ook wij zagen een apathisch team op het veld staan."

Eén stap vooruit, tien achteruit

Standard zal wel niet degraderen, maar dat er zelfs over gesproken dient te worden is al een debacle. "Je moet er ook rekening mee houden dat we nog maar 7 punten voorsprong hebben en er nog 9 te verdienen zijn. Mathematisch gezien zijn we nog niet gered. Het seizoen mag snel afgelopen zijn. We moeten nu de jongens zoeken met wie we de ontbrekende punten nog kunnen behalen, want dat is cruciaal."

"De laatste drie wedstrijden hadden we weer een positief gevoel gecreëerd, maar zoals zo vaak dit seizoen zetten we een stap vooruit om er dan weer tien achteruit te zetten. En nu zitten we weer in een situatie waarin we de supporters, de tegenstanders en het voetbal niet respecteren."