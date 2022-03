Onuachu haalt zwaar uit naar ploegmaats: "Als bange wezels" en "Iedereen doet maar wat ze graag doen"

Genk heeft zijn seizoen nog iets minder glans gegeven na de nederlaag tegen STVV. Achteraf was Paul Onuachu vernietigend voor zijn ploeg.

"STVV vocht voor elke bal, maar als wij met de lange bal speelden, dan bleef iedereen achterin hangen. Er was niemand om voor de tweede bal te vechten", begon hij zijn tirade. "We speelden rotslecht, als bange wezels. We spelen niet als een team en dat is het probleem. Iedereen doet maar wat ze graag doen en zo is het moeilijk voor mij om mijn spel te spelen."

Onuachu kreeg amper kansen. "Ik sta voorin op een eiland en kan niets doen. Iedereen verstopte zich en niemand zorgde voor diepgang. Ik heb iedereen in de kleedkamer gewaarschuwd dat het net zoals tegen Cercle Brugge zou gaan. Een verklaring? Die heb ik niet."

De sfeer was zeker niet optimaal dus. "Alles komt nu in het gedrang. We moeten eerlijk zijn, het is een vreselijk seizoen tot nu toe."