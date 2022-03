Hayashi mag dan wel gescoord hebben, deze man was voor ons man van de match in Limburgse derby

STVV trok met een stevig blok naar Racing Genk. Een blok waar de thuisploeg geen antwoord op vond en daar was één man toch net meer verantwoordelijk voor dan de rest.

Toegegeven, meerdere speles bij STVV speelden een uitmuntende partij. Schmidt was secuur in doel, Wolke Janssens deed het zeer goed in de basis, Klauss viel aanwezig in en Hayashi zorgde voor het doelpunt.

Maar dé rots in de branding bij Sint-Truiden was kapitein Toni Leistner, de centrale man in de vijmansdefensie van STVV. Als mandekker op Paul Onuachu deed hij het voortreffelijk. In totaal ontzette hij de bal maar liefst 9 keer, dat is 5 keer meer dan de tweede in die rangschikking.

© photonews

Onuachu was na de wedstrijd zichtbaar gefrustreerd en daar heeft Leistner ongetwijfeld een groot aandeel in. De Duitser schuwde het duel niet met de goalgetter én won dat duel ook nog eens vaak. Wat bij Onuachu helemaal een bron van kritiek was, is dat de tweede bal ook niet voor zijn ploeggenoten was nadat hij het duel verloor met Leistner.

Het leek wel alsof Leistner Onuachu knikkende knieën bezorgde. Het gebeurde meer dan één keer dat de Nigeriaan helemaal weggleed toen hij in de bal moest komen terwijl de grasmat toch in orde leek te zijn.

Het is niet de eerste keer dat Onuachu helemaal onzichtbaar is in een wedstrijd voor RC Genk. Enkele weken geleden deed Kompany met Debast exact hetzelfde: het duel aangaan, alert intercepteren en zo de spits uit de wedstrijd halen. Ditmaal was het de beurt aan Leistner om dat te doen en dat deed hij dan ook voortreffelijk.