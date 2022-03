Vrancken zet gebrachte spelpeil op 1 maar niet tevreden over strafschop(pen): "Was er dan black-out bij de VAR?"

Over het geleverde spelpeil was Wouter Vrancken tevreden, over de strafschop(pen) die Charleroi mocht nemen niet. Bij het hernemen van de elfmeter van de Carolo's was er immers ook wel één en ander aan de hand. Toen de bal tegen de netten vloog, maakte de spelleiding echter geen bezwaar.

"Uitgezonderd een periode in tweede helft spelen we een heel goede wedstrijd tegen een heel sterke tegenstander. Jammer dat we niet de drie punten pakken die we verdienen. We gaven voor rust een masterclass in balbezit, bespeelden de ruimtes, er waren goede loopbewegingen. We verloren die dominantie door naar mekaar te beginnen kijken", analyseerde Wouter Vrancken.

"Eens iedereen vol in de strijd ging, kregen we de wedstrijd terug in handen. Jammer dat het weer op stilstaande fases misloopt." De aansluitingstreffer kwam voort uit een hoekschop. "Je moet je bij die 2-1 niet laten leiden door emotie en je positie houden. Ik ben over 75% van de wedstrijd tevreden. Ik denk niet dat Gaëtan Coucke veel wereldsaves moest doen. We hadden moeten doorgaan op ons elan."

Vergrootglas

Die 2-1 stond nog altijd op het bord toen Charleroi een strafschop kreeg. Coucke ranselde die uit zijn goal, maar de penalty moest hernomen worden. "Bij de eerste penalty moet je al met een vergrootglas gaan kijken of Gaëtan voor de lijn staat. Het zal niet meer dan een centimeter geweest zijn. Als je dan van op dertig of veertig meter je vlag in de lucht steekt..."

Vrancken was nog niet uitgesproken over de fase. "En als je toch volgens de letter van de wet wil fluiten: bij de hernomen penalty staat Ilaimaharitra anderhalve meter in de zestien toen de bal getrapt werd. Was er toen een black-out bij de VAR? Dan tellen de lijnen ineens niet meer. Ik vond ook dat Zorgane een tweede geel moest krijgen voor natrappen op Rob Schoofs."

Vertrouwen

Ze hadden in Mechelen dus wel wat aan te merken op de arbitrage. Toch probeerde Vrancken de gebeurtenissen vooral op positieve wijze te benaderen. "Wij zetten het gebrachte voetbal op 1. Daar moeten we het vertrouwen uithalen om de volgende wedstrijd aan te vatten."