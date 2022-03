Goalgetters en coach reageren na levensbelangrijke zege: "Belangrijk voor de club" en "Enorme stap"

Zulte Waregem klopte KAS Eupen met 3-0 en is daardoor zo goed als gered dit seizoen, want het wist de kloof met Seraing nog wat groter te maken. Goalgetters Vossen, Ciranni en Dompé waren in de wolken, net als coach Simons.

Jelle Vossen besliste de wedstrijd vanop de stip: “Ik heb heel veel goede gevoelens na deze wedstrijd. Een doelpunt erbij, een mijlpaal want het was mijn 150e. Maar vooral een belangrijke overwinning en dus drie punten die voor de hele club belangrijk zijn.”

“Eindelijk mijn eerste doelpunt, we hadden het er deze week nog over onder andere met Jelle Vossen”, aldus Ciranni. “Het doet enorm veel deugd, maar dat is maar iets persoonlijks. De drie punten waren het belangrijkste.”

Statistieken

“Een doelpunt en een assist erbij, dat is goed voor de statistieken”, vond ook Jean-Luc Dompé. “Ik denk dat het alles bij elkaar wel een verdiende en heel belangrijke overwinning was. De drie punten waren het belangrijkste en die hebben we thuisgehouden.”

En ook coach Timmy Simons was tevreden met de driepunter: “Eupen was niet efficiënt en wij wel. Dat heeft het verschil gemaakt. Dit is een enorme stap richting het behoud en een boost voor de hele club.”