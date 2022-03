En wat nu met Brian Priske? "Jullie vergeten precies dat Anderlecht een heel, heel goed team is?"

6 op 18 en ineens moet Antwerp beginnen vrezen voor de top vier. De voorbije zes weken waren Union, KV Mechelen, Club Brugge en Anderlecht te sterk voor The Great Old. "Dat zijn drie topteams hé", haalde Priske de schouders op.

De vragen in de perszaal gingen vooral over de prestatie van Antwerp. Wat er misliep enzovoorts... Daar had Priske wel iets over te zeggen. "Hebben we het dan zo slecht gedaan? We hebben hier bijna vijftig procent balbezit en probeerden te domineren aan de bal. Welke ploeg gaat dat hier nog doen? We hebben een schitterende goal gescoord, maar terwijl we in de heenmatch nog wat het geluk aan onze zijde hadden, was dat nu niet het geval. Waarom zijn er niet meer vragen over de prestatie van Anderlecht? Want dit is wel een heel, heel goed team. Iedereen vergeet dat blijkbaar."

Maar er waren ook de fouten die gemaakt werden bij de twee goals. "We wisten dat we Ashimeru moesten bewaken en dat deden we heel goed, maar één keer hebben we de discipline niet gehouden en het was meteen prijs. En bij de 2-1 geven we de bal weg in het midden van het veld. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt in Anderlecht", legde Priske uit.

Maar de naakte cijfers zijn er ook. Daar kijken ze in de bestuurskamer vooral naar. "Nee, ik ben niet tevreden. Maar het team doet het niet zo slecht. De rest moet je aan Sven Jaecques en de voorzitter vragen. Ja, de resultaten zijn niet zo goed, maar kijk ook naar de teams waar we tegen verloren: Union, Club Brugge en Anderlecht. De topteams dus. Maar niemand is daar tevreden mee uiteraard bij Antwerp. Ik doe mijn best, al heel het seizoen. We zullen zien..."