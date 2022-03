Kompany nam risico met Kana: "Ik vermoedde dat hij geen 90 minuten ging aankunnen, maar..."

Verrassing bij het zien van het wedstrijdblad: Marco Kana stond in de basis als verdediger. Hij werd de vervanger van Wesley Hoedt. Na iets meer dan een uur moest hij er wel af met krampen en werd vervangen door Killian Sardella.

Geen van beide jongelingen viel door de mand. Kana speelde foutloos en Sardella ging zowaar kopbalduels winnen van Michael Frey. "Ik spreek niet graag te veel over individuele prestaties, maar deze keer wil ik een uitzondering maken", gaf Kompany al aan trots te zijn op zijn twee tieners. "Nochtans zijn ze alle twee niet goed aan de week begonnen. Killian recupereerde niet te best van zijn match met de U21 en hij had toch wat last. Marco was dan weer ziek. Om de week dan zo te eindigen... Sterk!"

Kompany zag hoe ze streden voor elke morzel grond. "Sardella heeft heel wat kopbalduels in de zestien gewonnen. Marco heeft het dan weer een uur heel goed gedaan. Ik vermoedde wel al voor de match dat hij geen 90 minuten ging aankunnen, zeker niet met deze intensiteit. Maar het is niet erg hoor, enkel krampen. Killian was klaar en heeft het perfect gedaan daarna."