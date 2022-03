Bataille neemt het op voor coach: "Het ligt zeker niet aan Priske"

Jelle Bataille moest bij de rust invallen voor de tegenvallende Sam Vines en deed het beter. Maar toch kon ook hij niet verhinderen dat Antwerp zonder punten naar de Bosuil moest terugkeren.

Antwerp zit nog in de top vier, maar Gent is genaderd tot op één punt. "We moeten blijven geloven", zei de rechtsachter achteraf. "We hebben alles nog in eigen handen. Het is aan ons om te tonen dat we negen op negen kunnen pakken in de laatste drie matchen."

Maar met 6 op 18 kan Antwerp wel geen cijfers van een top vier-ploeg voorleggen. ''Ons grootste probleem is dat we de laatste weken zo moeilijk grote kansen creëren en de kleine amper afwerken. Dat was in het begin van het seizoen heel anders. Maar twijfelen aan de coach doen we ook na dit verlies niet. Hij heeft de steun van de hele groep, het ligt zeker niet aan hem."