Butez moest penalty toestaan: "Het was beter dan de voorbije weken, maar nog niet voldoende"

Anderlecht hield het spannend door kansen te missen en Jean Butez hield hen ook van een grotere voorsprong. De doelman veroorzaakte wel de penalty die Anderlecht de zege opleverde.

Al ging hij daar ook niet echt in de fout. Kouamé was doorgebroken en dus moest hij in zijn voeten duiken. De aanvaller tikte de bal echter nog weg en ging gretig over Butez heen. "Tja, er is contact", gaf Butez toe. "Ik heb de beelden nog niet herbekeken, dus ik kan er geen deftig oordeel over geven. Maar ja, in zo'n fase weet je wat er gaat gebeuren. Ik kom uit en hij blijft zijn ren naar mij doorzetten. Een botsing is dan onvermijdelijk, maar dat is ook voetbal hé", gaf hij eerlijk toe.

Antwerp had kans op meer omdat ze hun mogelijkheden niet afmaakten. Antwerp kon in de tweede helft wel zijn voet zetten naast Anderlecht qua balbezit, maar vlot kon het toch allemaal niet genoemd worden. "Het was wel al beter dan de voorbije weken, maar niet voldoende", bleef Butez de eerlijkheid volhouden. "We hebben de bal toch beter laten rondgaan en we hadden wat goeie kansen. Maar dit Anderlecht is gewoon ook een goeie ploeg hé!"