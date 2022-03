📷 Bekijk: enorme ontlading bij Anderlecht, zware ontgoocheling bij Antwerp

Het was - zoals verwacht - op het scherp van de snee tussen Anderlecht en Antwerp. De spanning zat er ook in tot de laatste minuut. De ontlading bij Anderlecht was enorm. De spelers gingen uitzinnig naar de fans en vielen elkaar in de armen. Het contrast met de overkant was groot.

