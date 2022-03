Serge Gumienny haalt Birger Verstraete onderuit: "Onterechte commentaar"

Op de penalty die Anderlecht tegen Royal Antwerp FC kreeg, kwam heel veel kritiek. Ook Birger Verstraete spaarde zijn commentaar niet.

Serge Gumienny vond dat Lawrence Visser een sterke prestatie afleverde tijdens het duel tussen Anderlecht en Antwerp.

“De strafschop voor Anderlecht was correct beoordeeld, zelfs zonder enige tussenkomst van de VAR”, laat de oud-scheidsrechter weten bij Het Belang van Limburg.

Over de kritiek van Antwerp is Gumienny duidelijk. “Birger Verstraete had heel wat onterechte commentaar tijdens die fase. De doelman van Antwerp kwam veel te laat en rolt alles en iedereen onderuit. Butez heeft totaal geen bal, dus voor mij een overduidelijke strafschop en geen discussie waard.”