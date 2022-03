Sven Jaecques roept Ally Samatta op het matje en pleegt opvallend belletje

Ally Samatta was ongelukkig na zijn korte invalbeurt op Anderlecht, waardoor Sven Jaecques hem moest terugroepen om de fans te groeten.

Samatta stond al een tijdje klaar om in te vallen tegen Anderlecht, maar de bal wilde maar niet buitengaan. Pas in de negentigste minuut kon Priske zijn extra spits inbrengen.

Samatta was zeer teleurgesteld en wou na de nederlaag op Anderlecht meteen richting de catacomben vertrekken.

Dat was evenwel zonder Sven Jaecques gerekend, die naar beneden was gekomen. Hij nam Samatta bij zich, sprak wat en liet hem alsnog de fans gaan groeten.

Opvallend ook was dat Sven Jaecques na de wedstrijd minutenlang stond te bellen in de middencirkel. Benieuwd waarover dat ging, dat het niet even kon wachten...