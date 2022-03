Zirkzee beseft dat er nog werk aan de winkel is: "Ik moet meedogenlozer worden"

Als er één zaak was die voor verbetering vatbaar was bij Anderlecht was het wel de afwerking. De Brusselaars hadden de match tegen Antwerp heel wat sneller kunnen beslissen, maar Verschaeren, Kouamé en Zirkzee lieten dat na. Die laatste beseft dat ook.

Zirkzee werd nog eens helemaal vrij gespeeld in de zestien, maar wou het daarna te mooi doen. "Ik wou iets te veel tijd nemen", knikte de Nederlander. "Ik moet meedogenlozer zijn in die situaties en die bal gewoon hard inschieten." Maar de eerste goal was wel weer een beauty. "Majeed geeft die pass perfect. Maar eigenlijk was mijn eerste aanname niet goed genoeg en daarom moest er nog wat zoolwerk met rechts bijkomen. Dat was wel het perfecte moment om te gaan stiften." Anderlecht zit op de juiste weg, maar de match tegen Gent volgende week wordt wel cruciaal. "Het is alvast een goeie boost voor ons. We hebben met spelers moeten aantreden die niet echt de perfecte voorbereiding hebben gekend, maar we winnen toch. Dat gaat veel zelfvertrouwen geven voor de volgende match."