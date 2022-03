Analist ziet Antwerp nog steeds zoeken naar identiteit: "En toch maar opletten voor de komende drie wedstrijden"

Antwerp kon op bezoek bij Anderlecht niets rapen. Paars-wit was een stuk sterker dan de Great Old, dat uiteindelijk nog blij mocht zijn dat de score niet hoger opliep.

Op Radio 1 buigt Peter Vandenbempt zich over de situatie van Antwerp, dat nu echt de hete adem van AA Gent voelt. "We zijn half maart en de conclusie is dat Antwerp nog steeds zoekt naar een identiteit op het veld. Het is te vaak overgeleverd aan de doelpunten van Frey of de flitsen van Benson."

"Op de inzet en mentaliteit was tegen Anderlecht niets aan te merken, maar er was wel weinig kwaliteit aan de bal. Weinig ideeën. Frey werd nooit in stelling gebracht en we blijven ook maar kijken naar Nainggolan, die zondag maar wat meeliep", aldus de analist.

Met wedstrijden tegen Zulte Waregem, OHL en Cercle Brugge heeft Antwerp op papier een relatief eenvoudig programma. Al plaats Vandenbempt daar toch enig voorbehoud bij. "Zulte Waregem is bevrijd van degradatiestress, OHL wil zich ook tonen in zijn laatste thuiswedstrijd en Cercle Brugge ruikt ineens de top acht. Bovendien wonnen ze al van Club Brugge en Anderlecht. Toch maar opletten voor Antwerp dus."