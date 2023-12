Antwerp pakt met indrukwekkend powerplay toch nog een punt (en dat is te weinig) tegen Anderlecht na enorme flater

Wie de tweede helft gezien heeft, kan bijna niet geloven dat Anderlecht het nog zo lang vol hield. Antwerp kwam op achterstand in de eerste helft na een enorme flater van Butez, maar drukte Anderlecht volledig op de eigen helft erna. Uiteindelijk zorgde Ilenikhena voor de verdiende gelijkmaker.

Pech bij Anderlecht net voor de aftrap. Thomas Delaney moest ziek forfait geven en Théo Leoni nam zijn plaats in. Of was het een geluk bij een ongeluk? Want we denken niet dat Delaney na zeven minuten gestaan had waar Leoni stond.

Nachtmerrie voor Butez

Na een zwakke voorzet van Sardella bleef de middenvelder toch hangen om te zien wat Jean Butez ermee zou doen. En wat de Franse doelman ermee deed, komt in aanmerking voor blunder van het jaar. Hij greep finaal naast de bal en Leoni kon ongehinderd binnen koppen. Een goal waar doelmannen lang nachtmerries over hebben.

Een vroege voorsprong voor Anderlecht in een aangename topper. Er waren immers kansen langs beide kanten. Schmeichel leverde sterk keeperswerk af op pogingen van Janssen en Kerk. Vooral die laatste redding was sterk, maar ook de terugkeer van Leoni - die een fantastische match speelde - was cruciaal.

© photonews

Aan de andere kant was er een heerlijke pass van Stroeykens op Dreyer en Butez zette zijn fout toch wel een beetje recht door de 0-2 te verhinderen. Strijd, bijwijlen heel goed voetbal, pressing, kansen... het zat er allemaal in.

Pompen of verzuipen voor Anderlecht

In de tweede helft moest Anderlecht in de loopgraven gaan liggen, want Antwerp begon powerplay boven te halen. En niemand kan dat beter dan zij. Schmeichel moest zich snel zijn hoogdagen herinneren en pakte uit met een redding op Bataille. Janssen had dan weer pech dat Ejuke in de weg liep.

Paars-wit speelde op de counter en zag Dreyer en Dolberg missen na een paar heel goeie aanvallen. Maar Antwerp, dat was sterk en monopoliseerde bijna de bal. Maar de achterlijn van Anderlecht stond paraat, met Sardella als uitblinker. Het was pompen of verzuipen.

En uiteindelijk konden ze het niet houden. Een voorzet van Ejuke geraakte tot bij Janssen en die verlengde tot bij de ingevallen Ilenikhena en het stond 1-1. Keita zag zelfs nog de winnende goal op de paal uiteen spatten. Wat een match!

Antwerp werd te karig beloond voor wat ze in de tweede helft lieten zien. Anderlecht had lang uitzicht op drie punten, maar dat zou allesbehalve verdiend geweest zijn.