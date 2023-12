Marc Degryse kan maar één conclusie trekken na Antwerp-Anderlecht

RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC deelden zondag de punten. Marc Degryse komt met een duidelijke conclusie na dit duel.

Royal Antwerp FC maakte de voorbije weken de nodige progressie. Tegen Anderlecht hadden ze eigenlijk een ander resultaat verdiend, zo oordeelt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Eigenlijk hadden ze de wedstrijd tegen Anderlecht áltijd moeten winnen. De fout van Butez waardoor Leoni kon scoren, heeft hen doen achtervolgen en dat is niet gemakkelijk tegen dit Anderlecht. Maar Antwerp kreeg kansen, voetbalde goed en durfde risico's nemen”, klinkt het.

Het had anders kunnen uitdraaien. “Het is dat die knal van Keita op de paal strandde én dat Schmeichel goed stond te keepen of het had altijd gewonnen. De Anderlecht-doelman heeft de kritiek wat doen verstommen. Hij heeft een punt gepakt voor zijn ploeg met een paar goede reddingen.”

De conclusie voor Degryse na deze match is duidelijk. “Mijn conclusie na Antwerp-Anderlecht is toch vooral dat de landskampioen steeds beter wordt. Je moet eigenlijk door het gelijkspel heen kijken. Wat me vooral opvalt: Van Bommel heeft meer keuze dan vorig seizoen.”

“Ik denk dan vooral aan Ejuke die technisch zeer sterk is en aan Ilenikhena. Dat wordt een sensatie de komende jaren. Straf wat hij op die jonge leeftijd al doet. En vergeet niet dat Antwerp na Nieuwjaar geen Europees voetbal speelt. Ik ben onder de indruk van wat ze laten zien”, besluit de analist.