RSC Anderlecht knap tweede en opnieuw niet verloren, maar Riemer krijgt de wind van voren van supporters: "Ook geldig op bussen van MIVB?" en "Klaar mee"

Aan de uitslagen ligt het niet. Integendeel zelfs: RSC Anderlecht staat nog steeds knap tweede en neemt zelfs wat afstand van het nummer drie. Maar het spel is niet altijd wat de supporters van paars-wit willen.

36 punten uit 18 wedstrijden, een knappe tweede plaats en vier punten meer dan nummer drie KAA Gent. Gelijke spelen de voorbije anderhalve maand in moeilijke wedstrijden op Gent (1-1) en Antwerp (1-1). Puur qua resultaat is er weinig te vertellen over wat RSC Anderlecht laat zien.

Toch willen ze bij paars-wit meer. Dan toch op z'n minst de supporters. Die willen terug naar het champagnevoetbal van lang geleden. En dus zijn ze ook kritisch richting het spelbeeld dat ze onder coach Riemer zien. En zeker het inbrengen van Diawara was een doorn in het oog op X:

Doodnerveus en zonder voorkennis naar #ANTAND zitten kijken en hopen om dan in de 85ste minuut Diawara als invaller te zien klaar staan 🥲 — bart eeckhout (@barteeckhout) December 17, 2023

Klein vraagje, mag je met je Anderlecht abo ook op rijdende bussen van st MIVB? #ANTAND — Keizer Vespasianus 🛵 (@RudprenNew) December 17, 2023

Kunnen we Riemer NOOIT MEER WISSELS LATEN UITVOEREN#ANTAND https://t.co/wmZCBKAKXx — Pat P.A. (@Papenstaartje) December 17, 2023

De wissels van Riemer komen in de buurt van een pandemie. Ge vecht tegen een onbekend virus. #ANTAND — Dr. Krimson (@debloedbroeder) December 17, 2023

Riemer is echt een kopie van Hasi. Wisselen om te wisselen en uw ploeg verzwakken. Wissel Stroeykens-Diawara is simpelweg rampzalig. Mario bleef gaten dichtlopen en Diawara was toen hij nog alle matchen speelde al een ramp. Kan nu zelfs de juiste schoenen al niet maar kiezen...🙄 — Benny Engels (@BennyEngels) December 17, 2023