Fantastisch debuut voor Rik De Mil: KVC Westerlo doet gouden zaak in kelderkraker tegen KAS Eupen

KVC Westerlo heeft vrijdag een enorm goede zaak gedaan onderaan in het klassement. De Kemphanen wonnen met 2-0 van KAS Eupen.

Vrijdagavond trapten KVC Westerlo en KAS Eupen speeldag 18 af met een leuke kelderkraker. Rik De Mil debuteerde als coach bij de Kemphanen en besloot in eerste instantie om niet te wisselen in de basis in vergelijking met het duel tegen KV Kortrijk.

Bij de opwarming bleek dat Frigan last had. Daardoor kwam Kyan Vaesen in de spits te staan. Eupen-coach Florian Kohfeldt wisselt twee keer op het middenveld.

Grote kansen kwam er niet meteen. Eupen leek het spel aan het begin van de wedstrijd meer in handen te hebben. Westerlo kon soms gevaarlijk ontsnappen, maar had het zeker niet makkelijk.

Beide ploegen kregen nog enkele kansen voor rust, maar het gevaarlijk bleef grotendeels uit. Het leek erop dat beide ploegen meer bang hadden om er eentje te incasseren, dan dat ze er eentje wilden maken.

© photonews

Kort na rust kreeg de thuisploeg meteen een grote kans. Madsen gaf mooi voor tot bij Bos die vanop zo'n drie meter over doel trapte. Iets voor het uur kreeg Keita, die een goede partij speelde, een open schietkans, maar Bolat hield zijn doel schoon.

Kort na het uur kwam Westerlo dan toch op voorsprong. Madsen trapte op aangeven van Chadli op doel. Een Eupen-verdediger zat er nog tussen en liet de bal zodanig hard afwijken dat Slonina kansloos was.

Nog geen tien minuten later scoorde Madsen voor de tweede keer. Piedfort werd door Keita neergehaald bij een corner. De Cremer twijfelde niet en wees naar de stip. Madsen knalde links in doel.

De middenvelder kreeg wat later nog de ultieme kans op een hattrick, maar trapte op een Eupen-speler. Ook Bolat speelde een geweldige partij en kon zijn doel schoon houden met een paar mooie reddingen.

Door deze overwinning springt KVC Westerlo plots uit de gevarenzone naar een voorlopige 12e plaats in het klassement met 17 punten. Eupen zakt naar de 14e plaats en telt nog steeds 17 punten. Zo pakt Westerlo sinds het vertrek van Jonas De Roeck 6 op 6.