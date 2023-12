Discutabele penaltyfases domineren Slag om Vlaanderen, maar Club pakt wel de volle buit

Club Brugge heeft de Slag om Vlaanderen gewonnen van KAA Gent. Na enkele discutabele penaltyfases en VAR-momenten won Club toch met 2-0.

Club Brugge-KAA Gent is altijd een beladen wedstrijd en dat was ook nu weer zo. Al na vijf minuten ging Cuypers neer in de zestien nadat Mechele hem neertrok, maar scheidsrechter Lardot en de VAR gaven geen krimp.

Gent was baas in het eerste kwartier, maar kon daar geen echte kansen uit puren. Ook Club had moeite om in de buurt van Roef te komen, al nam het steeds meer over van de Gentenaren.

Na iets meer dan 20 minuten kreeg Club dan wel een penalty, Kums tikte Zinckernagel aan de zestien. Scheidsrechter Lardot floot eerst niet, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Voorafgaand aan de actie zou er ook buitenspel van Thiago geweest zijn.

Wel twee penalty's voor Club

Club kreeg wel een penalty, bij Gent schreeuwden ze moord en brand. Thiago liet het niet aan zijn hart komen en trapte hoog binnen. Vijf minuten voor de rust kreeg Club opnieuw een penalty.

Vanaken vond Thiago in de zestien, de Braziliaan omspeelde de ver uitgekomen Roef. Maar Kandouss haalde bal nog uit doel met de hand. Hij kreeg rood en Club dus een nieuwe penalty. Thiago koos voor de andere hoek en zette Club op rozen.

In de tweede helft kon Gent met 10 tegen 11 niet meer echt een vuist maken, al bleef het voor Club toch opletten. De Cuyper moest een kwartier voor tijd een bal van Tissoudali van de lijn halen. En ook echte kansen creëren lukte niet meer voor Club.

Maar Club hield de drie punten wel thuis en won de topper met 2-0. In de stand gaat het weer voorbij stadsgenoot Cercle en komt tot op twee punten van Gent, dat voorlopig derde blijft. De kloof met Union en Anderlecht kan wel weer oplopen.