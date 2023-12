Vandereycken twijfelt niet meer na Club-Gent: "Dit is het grote probleem bij scheidsrechter in JPL"

Een nieuwe speeldag en weer veel discussie over de scheidsrechters. Het blijft een probleem in de Jupiler Pro League.

De verwachtingen waren hoog voor de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en KAA Gent, maar achteraf werd weer meer over de VAR en de scheidsrechter gesproken dan over het voetbal van beide ploegen. “Vanhaezebrouck zei voor de match dat ze de beste drie refs aangeduid hadden, maar nog was het niet goed genoeg. Er werd te veel toegelaten”, klinkt het bij René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Twee maten en twee gewichten was al snel te horen. “De VAR had moeten tussenkomen bij die trekfout van Mechele. Misschien was dat licht, ja, maar een lichte strafschop is ook een strafschop. Cuypers werd even aan zijn arm getrokken en uit evenwicht gebracht. Of dat nu twee of vijf seconden duurt, het is fout. De VAR greep wel in bij die eerste penalty voor Club Brugge, maar als de ref dat niet gezien had, was dat toch opnieuw een fout.”

Vandereycken stipt dan ook het grote probleem aan bij de scheidsrechters. “Tegenwoordig kunnen wij wekelijks flagrante fouten aanhalen. Je kan proberen de refs fulltime profs te maken, maar ik betwijfel of het dan beter zou zijn. De scheidsrechters zijn conditioneel en mentaal beter voorbereid dan vroeger, maar het niveau ligt lager. Volgens mij zijn er te veel refs met een gebrek aan persoonlijkheid, die dat proberen te compenseren met gele kaarten of op een andere manier.”