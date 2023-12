Commentator kijkt met scheef oog naar Club Brugge: "Vervelende insinuaties"

De topper tussen Club Brugge en KAA Gent was eigenlijk een zeer matige partij. De discutabele fases zorgden weer voor het meeste animo.

KAA Gent schreeuwde moord en brand na de match in het Jan Breydelstadion. “Ook al vond ik Hein Vanhaezebrouck voor een deel correct in zijn betoog, Gent moest wel de hand in eigen boezem steken”, zegt Sporza-commentator Bert Sterckx.

“Het begon goed aan de match, maar raakte dan de greep op de wedstrijd kwijt. Net in die fase vielen de twee penalty's voor Club. Bij de eerste was er gedoe over mogelijk buitenspel. De VAR heeft met grote vertraging openbaar gemaakt dat het niet zo was. Voor een of andere reden kwam dat niet op televisie. Dat is ongelukkig, want het zaaide heel wat twijfel.”

Kandouss kreeg terecht rood voor een handsbal en hypothekeerde zo de match voor zijn ploeg. “Maar Gent was vooral boos voor een niet-gefloten penalty op Cuypers. Het blijft een moment dat uitvoerig besproken is met veel afwijkende meningen.”

Al heeft Sterckx ook problemen met de houding van blauwzwart. “Dat de emoties zo hoog opliepen, had natuurlijk te maken met de fout een week eerder in Mechelen. Toen in het nadeel van Club, dus moest het nu maar in hun voordeel zijn. Dat zijn toch vervelende insinuaties, waarvan ik me afvraag of ze je vooruithelpen.”