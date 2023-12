Degryse komt met harde woorden over Club Brugge, ondanks zege tegen KAA Gent

Club Brugge won zondag met 2-0 van KAA Gent. Toch wist blauwzwart andermaal niet te overtuigen, zo oordeelt analist Marc Degryse.

“Wat als scheidsrechter Lardot wél een penalty gefloten had voor de fout op Cuypers?”. Met die vraag blijft Marc Degryse zitten na de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en KAA Gent.

“Hoe je het ook draait of keert: mocht hij de bal op de stip gelegd hebben, kon dat een hele andere wedstrijd opleveren. Dan waren de scenario's anders”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Ik vond het wél een strafschop en ik vind dat de VAR had moeten ingrijpen. Zulke fases verpesten het eigenlijk voor de voetballiefhebber. Zeker als er kort nadien twee penalty's voor Club gefloten worden - die waren trouwens helemaal terecht.”

De zege levert Club Brugge geen extra krediet. “Hoewel het won, blijf ik toch wat op mijn honger zitten bij Club Brugge. Ik snap wel dat het resultaat het belangrijkste is. Maar ik vind dat hun voetbal peper en zout mist. Het is momenteel een lekker gerecht zonder kruiding.”

De transformatie bij Thiago is het grote pluspunt. “Het zijn twee penalty's, maar de manier waarop hij ze binnentrapt, bewijst dat hij goed in zijn vel zit. Hij voetbalt met veel zelfvertrouwen. Club heeft de kans gemist om mij helemaal te overtuigen. Ze spelen nog niet op het niveau dat ze zullen moeten halen in de play-offs.”