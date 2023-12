Gumienny ziet nog andere reden waarom Lardot geen strafschop voor KAA Gent floot

De scheidsrechters beleefden al bij al een rustig weekend in de Jupiler Pro League. Enkel na Club Brugge-KAA Gent was er veel te zeggen over de wedstrijdleiding en de VAR.

De Slag om Vlaanderen ging niet voorbij zonder enkele betwistbare fases. Zeker bij KAA Gent was de frustratie achteraf heel erg logisch, zo vindt ook Serge Gumienny.

“In mijn ogen hadden ook zij een strafschop verdiend. Mechele trekt Cuypers duidelijk aan zijn arm waardoor hij zijn evenwicht verliest. Voor mij was dat een duidelijke strafschop. Dan vind ik het raar dat de VAR nadien niet tussenkomt. Dit was toch een clear and obvious error, lijkt mij”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg.

Al ziet de ex-ref wel een andere reden waarom het niet tot een penalty kwam. “De ref had deze discussie kunnen vermijden door de voorafgaande aanvallende fout op Nielsen te fluiten. Nu lijkt hij een beetje te compenseren. Omdat hij de ene fout niet fluit, fluit hij de andere ook niet. Dat zou niet mogen.”

En Lardot ging nog eens in de fout. “Over de twee strafschoppen aan de overkant was er dan weer weinig discussie. Dan is het wel jammer dat hij eerst rood trekt voor de verkeerde speler om zich nadien te corrigeren. Dat is toch weer een smetje op zijn wedstrijd.”