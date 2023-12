Penalty in blessuretijd levert Cercle Brugge drie punten op tegen OH Leuven

Cercle Brugge kampeert opnieuw in de top 6. De vereniging kwam eerst op achterstand tegen OH Leuven maar wist uiteindelijk op en over de thuisploeg te gaan dankzij twee doelpunten van Denkey. Bij OH Leuven blijven ze achter met 1/21.

Cercle Brugge recupereerde Lemarechal en Van Der Bruggen op het veld van OH Leuven. Bij de thuisploeg besloot Oscar Garcia om Nsingi en Brunes aan de aftrap te brengen.

Vroege voorsprong OH Leuven

En met succes want na ampar twee minuten spelen wist Nsingi de buitenspelval te omzeilen. Hij bereikte met zijn lage pass Thorsteinsson die vrij voor doel de 1-0 wist te scoren.

© photonews

De bezoekers kwamen maar moeilijk in de wedstrijd en moesten bovendien waakzaam zijn dat ze niet koud gepakt werden in de omschakeling. Zo werden Nsingi, Brunes én Thorsteinsson bereikt in de omschakeling maar de eerste vond slidende Cercle-verdedigers op zijn weg, de twee andere waren te onzorgvuldig met hun laatste pass.

Twee wissels bij rust

Muslic begrep dat er ingerepen moest worden en deed dat met twee nieuwe namen na de rust. En hoewel Cercle het meest uitdrukkelijk op zoek ging naar een doelpunt, was het Warleson die zich in doel moest onderscheiden wanneer Brunes het leer overnam van Nsingi en laag richting verste paal trapte.

© photonews

Toch lukte het de bezoekers om de bordjes gelijk te hangen. Na een warrige fase in de 16 wist kapitein Thibo Somers het leer richting doel te trappen. Via een onbewuste deviatie van Denkey was Tobe Leysen kansloos op het schot.

© photonews

De vlotte omschakelmomenten werden schaarser na de gelijkmaker. Cercle leek het meeste te willen maar werd gestuit door een goed georganiseerde thuisploeg.

Erop en erover

Het venijn zat echter in de staart van deze partij. Siquet trapte een scherp aangesneden vrije trap rechtstreeks tegen de paal. In de fase daarna werd de bal opnieuw voor doel gezet. Joren Dom werd daarbij licht vastgehouden waardoor hij met zijn arm in de lucht achterover viel. Het resulteerde in hands en scheidsrechter Vergoote twijfelde niet: penalty.

Denkey zette zich achter de bal om zijn veertiende van het seizoen te scoren, goed voor een 1/21 bij OH Leuven. Cercle schitterde niet maar door de drie punten springt Cercle Brugge opnieuw de top 6 binnen.