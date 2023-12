Hannes Van Der Bruggen eerlijk na winst in extra tijd: "Op een diefje"

Na drie wedstrijden geblesseerd aan de zijlijn te moeten toekijken, stond Hannes Van Der Bruggen tegen OH Leuven opnieuw in de basis voor Cercle Brugge. Hij vierde zijn comeback meteen met een driepunter maar dat ging niet van een leien dakje.

Zwakke eerste helft

De 30-jarige middenvelder viel na de wedstrijd meteen met de deur in huis voor de verzamelde pers na een mindere wedstrijd van de vereniging: "In de eerste helft misten ze een paar 100% kansen. Als ze daar wat beter hadden afgewerkt, stond het zeker 0-2 bij de rust", aldus Van Der Bruggen.

Cercle Brugge trok echter maar met een 0-1 achterstand de rust in. "En in de tweede helft moesten we zeker niet onder doen voor hen. We hadden geen grote kansen maar hen wel onder druk gezet waardoor een gelijkspel wel gerechtvaardigd had geweest."

Op een diefje

Maar Cercle vertrok niet met één punt uit het King Power aan den Dreef-stadion, wel met de volle buit. "Tot nu toe hebben we elk punt dat we gepakt hebben ook verdiend. Maar vandaag krijgen pakken we eerder twee op een diefje", geeft hij toe.

"Nu staan we even in die top 6, dat is leuk. Maar het is belangrijker om komende wedstrijd tegen Kortrijk een hele wedstrijd druk te zetten in plaats van enkel in de tweede helft. Dan maken we het elke ploeg moeilijk en zien we wel waar we eindigen", besluit hij.