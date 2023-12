Gemoederen laaien op na #OHLCER: "Dit is gewoon diefstal"

Tumult in de slotfase van de wedstrijd tussen OH Leuven en Cercle Brugge. De bezoekers kregen een late strafschop, waar de thuisfans het allerminst eens mee waren. En ook coach Garcia kreeg nog rood van Vergoote in de zaak.