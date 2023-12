Na Liverpool ook Mechelen voor de bijl: Amoura ontbindt zijn duivels, maar daarna komt de leider nog goed weg

Zo lang Amoura op het veld staat, heeft de leider in onze competitie een sterke troef. Liverpool moest dat ondervinden en een paar dagen later was het de beurt aan Mechelen. Na de vervanging van Amoura ontsnapte Union wel nog aan puntenverlies.

Door de schorsing van linksachter Foulon besloot Besnik Hasi de opstelling van Union te kopiëren. De Mechelaars hadden best vaak de bal en waren dus vastberaden om er een match van te maken. De ploeg die een paar dagen geleden de scalp van Liverpool pakte kon bij momenten wel nog een tandje hoger schakelen. Union verhoogt de druk na studieronde Geen toeval dat Amoura een paar keer aan de basis lag van zo'n tempoversnelling. Eerst stond Cobbaut in de weg bij een schot van Castro-Montes, Amoura zette Coucke zelf aan het werk met een botsend schot. Ook bij het schot van Puertas en de kopbal van Lazare haalde de KVM-doelman alles uit de kast om de 1-0 te voorkomen. Union had de druk dus toch wel danig opgevoerd en moest na de pauze niet lang wachten op zijn verdiende doelpunt. Coucke keerde het schot van Lapoussin nog wel, maar moest zich op de herneming - een kopbal van wie anders dan Amoura - gewonnen geven. © photonews Kwam er nog een reactie van Mechelen? Ja, toch wel. Eerst eerder timide. Hairemans stuitte op Moris en de thuisdoelman was ook paraat op de pogingen van Walsh. Wanneer Moris er dan toch maar eens half bij zat, was Antonio dicht bij de 1-1. Machida ontpopte zich tot reddende engel voor Union door de bal van de lijn te halen. Moeizame slotfase voor Union De goednieuwsshow langs de kant van Union blijft dus duren: enkele dagen na een memorabele Europese avond pakte het ook zijn zesde thuiszege op rij in de competitie. Dat dat in de slotfase wat moeizaam ging, daar zullen de Brusselaars niet van wakker liggen. KVM snoept dit weekend net niet een topploeg punten af.