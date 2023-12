Goede Pathé in Sint-Jans-Molenbeek: dreigender RWDM verkoopt STVV oplawaai, top 6 plots ver weg voor Kanaries

De Kanaries waren al weken ongeslagen en hadden nog uitzicht op de top 6. Een zege bij RWDM zou STVV voorlopig tot op één punt van Club Brugge brengen, maar zover is het niet gekomen. De thuisploeg was veel dreigender, met dank aan Makhtar Gueye en Pathé Mboup.

Ondanks het ontbreken van Zahiroleslam en Hashioka ging STVV er voor in het Edmond Machtensstadion: het bracht simpelweg het betere voetbal en was baas in de eerste 25 minuten. Weliswaar zonder kansen te creëren of ballen tussen de palen te schieten. RWDM was offensief afwezig, maar dat wijzigde grondig rond het halfuur.

Na de eerste goede aanval van Molenbeek drukte Mercier van kortbij af en was een ferme reflex van Suzuki nodig. De STVV-doelman werkte kort nadien een voorzet in de voeten van Koné, die zijn uithaal van de lijn gekopt zag door Van Helden. De 1-0 volgde alsnog: Gueye rondde een vlotte combinatie af op aangeven van Camara.

De Truienaars gaven het nog niet op en kregen op stilstaande fase dan toch eens een bal tussen de palen. Godeau kopte de vrijschop van Steuckers naar doel, maar Defourny wist wel raad met die kopbal. Aan de overzijde werkte Gueye zijn tweede van de avond in doel op voorzet van de gretig ingevallen Pathé Mboup.

Laatstgenoemde was nog niet volledig voldaan wat zijn statistieken betreft. De Senegalees vond het gaatje om er 3-0 van te maken, ondanks een deze keer tevergeefse poging van Van Helden om weg te koppen. Een KO voor de Truienaars, die na dit weekend wel eens ver van plek 6 kunnen staan. RWDM verwerft ademruimte.