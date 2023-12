Genk haalt uit tegen hekkensluiter Kortrijk en klimt in de stand

Racing Genk heeft zondagavond een logische thuiszege geboekt tegen Kortrijk. Na het laatste fluitsignaal stond de 4-0 eindstand op het bord, maar de score had nog hoger kunnen oplopen. Genk klimt in de stand, Kortrijk is ziek.

Het leek alsof er maar één team op het veld stond te voetballen in de Cegeka Arena. De eerste helft was éénrichtingsvoetbal met voortdurend balbezit voor de thuisploeg. De bezoekers uit Kortrijk kropen massaal achteruit en beperkten zich tot verdedigen.

Het resultaat was een belegering van het doel van Tom Vandenberghe. Al in minuut 3 had Sor de score moeten openen, maar hij miste oog in oog met de bezoekende doelman. Diezelfde Sor besloot wat later te zwak met het hoofd en Heynen kopte net naast.

Halfweg de eerste periode stond de logische Genkse voorsprong op het scorebord. Sor bediende Paintsil die zijn eerste poging nog gered zag door Vandenberghe, maar in de herneming legde hij de 1-0 tegen de touwen. Wat later had Vandenberghe een geweldige save nodig om Heynen van de 2-0 te houden.

Kortrijk stelde er bijzonder weinig tegenover. Af en toe een poging tot counteren, maar dat draaide telkens op niets uit. Eén keer kreeg Mehssatou een uitstekende schietkans, maar miste en een schot van Sissako werd afgeblokt.

Genk scoort drie goals in 14 minuten

Na de pauze ging het snel. Drie minuten ver in de tweede helft stuurde Hrosovsky Sor diep en dit keer verschalkte hij de bezoekende goalie wel. In minuut 53 scoorde Paintsil zijn tweede van de avond en alweer 6 minuten later zette Heynen de 4-0 op het scorebord vanop de penaltystip. Sor liet de forfaitscore nog liggen en Hrosovsky zag een knal gered door Vandenberghe in het slot.

Dankzij deze overwinning klimt Racing Genk in de stand en deelt het de vierde plaats met Antwerp, beide ploegen tellen 31 punten. Kortrijk blijft allen op de laatste plaats met 10 punten en uit deze prestatie blijkt dat de opvolger van Glen De Boeck een wonderdokter zal moeten zijn.