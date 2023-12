De Waalse derby tussen Standard Luik en Sporting Charleroi zat vol vuur, maar niet op het veld

Voor de wedstrijd was de sfeer immens in de Luikse tribunes. Dit werd echter niet gekopieerd om het veld. Het is geen Waalse derby die de geschiedenisboeken zal ingaan.

Aftrap uitgesteld

Het was een broeierige zuiderse sfeer in Luik voor de Waalse klassieker tussen Standard Luik en Sporting Charleroi. Veel vlaggen, luide gezangen en het nodige vuurwerk. Hierdoor was het zicht onvoldoende door de rookontwikkeling en begon de wedstrijd iets later.

Vuurwerk alleen in de tribunes

De wedstrijd zat helemaal op slot het eerste halfuur. Beide ploegen verloren veel de bal en er was veel slechte passing te bespeuren. Standard nam wel het meeste initiatief en probeerde de defensie van Charleroi te ontmantelen. Het ging echter te traag en hierdoor kon Sporting Charleroi zijn favoriete spel spelen.

Er was welgeteld één bal tussen de palen. Dit was een schot van William Balikwisha, maar zijn schot was te zwak om Koffi te bedreigen.

De beste kans

Het was wachten nog de 49ste minuut, maar daar kwam de beste kans van de wedstrijd. Sporting Charleroi counterde en Dabbagh kwam tot een goed schot, maar Bodart stond ook pal.

Het was een heel gelijkaardige tweede helft als de eerste. Standard probeerde en had het balbezit. Sporting Charleroi deed niet meer dan verdedigen.

In de laatste 10 minuten sloeg het noodlot toe voor Standar. Steven Alzate kwam helemaal verkeerd neer en sloeg zijn enkel om. Het zag er niet goed uit voor de creatieve middenvelder van Standard Luik. Het was al de derde speler die het veld geblesseerd moet verlaten. Zo ook Marco Ilaimaharitra en Stefan Knežević bij Sporting Charleroi

Teleurstellend

In het slot van de partij probeerde zowel Standard Luik als Sporting Charleroi nog de drie punten weg te kapen. Het voetbal was echter veel te slordig om tot mooi uitgespeelde kansen te komen. Zo eindigde de Waalse derby in een teleurstellende 0-0 met weinig kansen.