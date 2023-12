Hoefkens geeft zijn spelers bijzonder harde veeg uit de pan: "Nog nooit gezien"

Standard en Charleroi hebben er geen spektakelmatch van gemaakt, integendeel zelfs. Na de scoreloze puntendeling was Standard-coach Carl Hoefkens bijzonder geïrriteerd.

Hoefkens zag zijn ploeg amper kansen afdwingen en moest toegeven dat het gelijkspel billijk was. Standard krijgt maar geen constante in zijn prestaties dit seizoen en kon niet hetzelfde brengen als vorige zondag tegen Anderlecht.

Aan het einde van een saaie Waalse confrontatie beklaagde Carl Hoefkens zich over de kwaliteit van het spel van zijn team: "Ik heb nog nooit zulke fouten gezien, slechte passes en slechte beslissingen zoals vandaag."

"Het probleem lag niet in de intensiteit vandaag, maar gewoon in de kwaliteiten. Het is echt een slecht gevoel als het een derby is en je geen kwaliteit op het veld kunt laten zien. Veel spelers hebben niet op hun niveau gespeeld."