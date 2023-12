RWDM-spits recreëert iconisch moment van 'de Keizer van Rome'

RWDM won gisteren overtuigend van STVV met Makhtar Gueye in een hoofdrol. De spits scoorde twee keer en vierde zijn tweede goal met de remake van een iconisch moment.

Gueye haalde een telefoon uit de tribunes en nam een selfie. Doet dat aan iemand denken? Ja, Francesco Totti deed het hem eerder voor.

De keizer van Rome deed dat eerder in 2015 toen hij de 2-2 tegen Lazio maakte. Gueye is een beetje gek, dat gaat niemand ontkennen. Maar in Molenbeek kunnen ze er wel mee om als hij zo blijft spelen.