KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar arbitrage: "Niet verrassend dat men dit bij Club Brugge laat doorgaan"

KAA Gent heeft zondagnamiddag met 2-0 verloren op het veld van Club Brugge. Club scoorde twee keer vanuit strafschop.

KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was heel duidelijk na afloop. "Ik ben niet tevreden over de strafschoppen die we tegen krijgen", begint hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"Ik hoor dat de eerste penalty blijkbaar ook buitenspel was van Thiago. Dan moet men daarop terugkeren hé, ook al duurt die actie 30 seconden, het is nog steeds dezelfde fase."

Vanhaezebrouck hield geen blad voor de mond. "Het is dezelfde fase die op Mechelen gebeurde vorige week. Nu gebeurt het hier, het is ook niet verrassend dat men dan dit bij Club Brugge laat doorgaan. Het moet in evenwicht zijn hé, dat speelt misschien ergens mee."

"Ik heb de beelden gezien ja, wel geen lijn. Er werd geen lijn getrokken zelfs, het was niet nodig he", besluit de KAA Gent-coach.